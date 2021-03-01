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AstraZeneca, Moderna’daki hisselerini 1,2 milyar dolara sattı

The Times'ın bildirdiğine göre, İngiliz-İsveç ilaç devi AstraZeneca, Moderna'nın yüzde 7,7'sini oluşturan hisselerini 1,2 milyar dolara (yaklaşık 8 milyar 816 milyon 520 bin Türk Lirası) sattı. Satışın, ABD'li biyoteknoloji şirketinin yüzde 94 etkili mRNA aşısını duyurmasının ardından geldiği belirtildi.

01 Mart 2021 Pazartesi 10:04
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AstraZeneca, Moderna’daki hisselerini 1,2 milyar dolara sattı

İngiliz-İsveç AstraZeneca’nın ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna’daki hisselerini bir milyar doların üstünde bir değere sattığı  belirtildi. The Times gazetesinin haberine göre söz konusu satış, Moderna’nın yüzde 94 etkili mRNA aşısını duyurmasının ardından geldi. 

Ancak, satışın tam olarak ne zaman gerçekleştiği açıklanmadı.

AstraZenaca, Moderna hisselerinin yüzde 7,7’sine sahipti ve bu durum onu geçen yıl Moderna’nın en büyük ikinci yatırımcısı yapmıştı. 

ALEXION'U SATIN ALMAK İÇİN KULLANILACAK

Bununla birlikte, yaklaşık 1,2 milyar dolar olduğu düşünülen Moderna hisse satışından elde edilen nakdin , AstraZeneca tarafından nadir hastalıklar için ilaç geliştiren ABD’li Alexion’un 39 milyar dolarlık satın alımını tamamlamak için kullanılacağı ifade edildi. 

AstraZeneca, Moderna ile diğer hastalık tedavilerinde ortaklığını sürdürüyor ve virüsün endemik hale gelmesi durumunda, gelecekte Oxford/AstraZeneca aşısının ticari olarak birlikte satılabileceği belirtiliyor. Ortalama yüzde 70 etkili olan viral vektör aşısı şu anda kar amacı güdülmeden dağıtılıyor. 

Öte yandan, geçen hafta Moderna, bu yıl ürettiği corona virüs aşısından  18,4 milyar dolarlık bir gelir beklediğini açıklamıştı. 

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