Künye
Kıbrıs 21
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
Sahte pasaportla yakalandılar!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!

Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 4 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

04 Mayıs 2022 Çarşamba 09:12
470 Okunma
Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2022) - 2

Koç

Yoğun bir telefon trafiği içinde olabilirsiniz. Geçmiş deneyimlere sığınmak her zaman iyi olmayabilir.

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Pratik zekânız ve bilgeliğiniz ile ön plana çıkabilir, değerli olduğunuzu hissettiren deneyimler edinebilir ve hediyeler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Girdiğiniz rekabetlerde olumlu sonuçlar elde edebilir, kendinizi gösterirken iltifat alabilir, destek görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Tutucu ve içe dönük bir enerjide olabilirsiniz. Büyük gruplar ve getirdiği etkileşimden uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Başarılı sunumlar ortaya koyabilir, zekânız ile parlayabilirsiniz. Adınızdan bahsettirecek ortamlarda bulunmanız olası.

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2022) - 7

Başak

İş yerinizde hararetli konuşmalar gerçekleştirebilir, detaylarla gerektiğinden fazla meşgul olabilirsiniz. Profesyonel ilişkilerinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Yükseköğretimle ilgili konular gündeminizde olabilir, çocukların okul hayatı ile meşgul olmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Kolaylıkla unutmayan hafızanız bugün sizi hatıralara daha yoğun teşvik edebilir. Bu zihinsel yolculuk düşünmediğiniz kavramları görmenize yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2022) - 10

Yay

Kendi aileniz ile kurduğunuz aile veya ortaklıklar arasında kalabilirsiniz. Mantıklı düşünme ve doğru iletişim ile anlaşmak mümkün.

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Duygusal ihtiyaçlarınızı iş hayatınıza yansıtmanız olası. Çalışma arkadaşlarınız ile paylaşımda bulunabilir, ufak değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2022) - 12

Kova

Sevdiklerinizle keyifli sohbetler edebilir, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Deneyimlerinizi aktarırken sahip olduğunuz birikimi gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2022) - 13

Balık

Ailenizle evinizde beraber vakit geçirebilir, aile fertlerini ilgilendiren yeni kararlar alabilirsiniz.

Son Güncelleme: 04.05.2022 09:19
Anahtar Kelimeler:
AstrolojiBurç YorumlarıKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşadıkları cehennemi anlattılar!
Yaşadıkları cehennemi anlattılar!
Elon Musk cevapladı!
Elon Musk cevapladı!
Johnson, Ukrayna’ya askeri destek paketini duyurdu
Johnson, Ukrayna’ya askeri destek paketini duyurdu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim