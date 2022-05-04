Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları

Koç

Yoğun bir telefon trafiği içinde olabilirsiniz. Geçmiş deneyimlere sığınmak her zaman iyi olmayabilir.

Boğa

Pratik zekânız ve bilgeliğiniz ile ön plana çıkabilir, değerli olduğunuzu hissettiren deneyimler edinebilir ve hediyeler alabilirsiniz.

İkizler

Girdiğiniz rekabetlerde olumlu sonuçlar elde edebilir, kendinizi gösterirken iltifat alabilir, destek görebilirsiniz.

Yengeç

Tutucu ve içe dönük bir enerjide olabilirsiniz. Büyük gruplar ve getirdiği etkileşimden uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

Aslan

Başarılı sunumlar ortaya koyabilir, zekânız ile parlayabilirsiniz. Adınızdan bahsettirecek ortamlarda bulunmanız olası.

Başak

İş yerinizde hararetli konuşmalar gerçekleştirebilir, detaylarla gerektiğinden fazla meşgul olabilirsiniz. Profesyonel ilişkilerinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

Terazi

Yükseköğretimle ilgili konular gündeminizde olabilir, çocukların okul hayatı ile meşgul olmanız gerekebilir.

Akrep

Kolaylıkla unutmayan hafızanız bugün sizi hatıralara daha yoğun teşvik edebilir. Bu zihinsel yolculuk düşünmediğiniz kavramları görmenize yardımcı olabilir.

Yay

Kendi aileniz ile kurduğunuz aile veya ortaklıklar arasında kalabilirsiniz. Mantıklı düşünme ve doğru iletişim ile anlaşmak mümkün.

Oğlak

Duygusal ihtiyaçlarınızı iş hayatınıza yansıtmanız olası. Çalışma arkadaşlarınız ile paylaşımda bulunabilir, ufak değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz.

Kova

Sevdiklerinizle keyifli sohbetler edebilir, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Deneyimlerinizi aktarırken sahip olduğunuz birikimi gözden geçirebilirsiniz.

Balık

Ailenizle evinizde beraber vakit geçirebilir, aile fertlerini ilgilendiren yeni kararlar alabilirsiniz.