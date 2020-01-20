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AtlasGlobal bir kez daha uçuşlarını durdurdu

AtlasGlobal Hava Yolları, bir kez daha tüm uçuşlarını durdurdu.

20 Ocak 2020 Pazartesi 12:16
AtlasGlobal bir kez daha uçuşlarını durdurdu

AtlasGlobal Hava Yolları, bir kez daha tüm uçuşlarını durdurdu. Geçtiğimiz yılın 26 Kasım'ında durdurduğu uçuşlara 21 Aralık'ta yeniden başlayan AtlasGlobal'in uçuşlarını bir kez daha durdurduğu belirtildi.

Bağımsız Havacılar sitesinde yer alan habere göre şirket, 9 Şubat tarihine kadar yeniden tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. Söz konusu bilginin, hava yolu şirketinin çağrı servisi tarafından da doğrulandığı ifade edildi. 

Bundan önce Avrupa uçuşlarını durduran Atlasglobal, A330'ları yere indirdiği haberleriyle de gündeme gelmişti. 

Konuyla ilgili olarak şirketen henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
Atlasglobal
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