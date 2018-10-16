Audi'ye 800 milyon Euro'luk dizel cezası

Alman otomobil üreticisi Audi’ye dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı savcılık tarafından 800 milyon Euroluk para cezası kesildi.

Audi’nin de bağlı olduğu Volkswagen (VW) Grubu’ndan yapılan açıklamada, Münih Savcılığı'nın Audi AG tarafından üretilen veya dağıtılan bazı V6 ve V8 dizel araçlarındaki düzenleme gereksinimlerinden sapmalar görüldüğü gerekçesiyle idari bir karar aldığı aktarıldı.

Alınan idari kararın toplamda 800 milyon Euro para cezası öngördüğü aktarılan açıklamada, Audi AG'nin bu cezayı ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Audi’nin Üst Yöneticisi (CEO) RupertStadler, dizel skandalı soruşturması kapsamında delilleri karartma şüphesi nedeniyle haziran ayında tutuklanmıştı.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat , Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABDve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.