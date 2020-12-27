Avrupa'da aşılama mesaisi başladı

Almanya'da öncelikle yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar ve sağlık personeline aşı yapılıyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği Biontech aşısının dünya ve Almanya için umut olduğunu ifade etti.

Spahn, tüm vatandaşlara aşı ulaştırmak için çabaladıklarını belirtti.

Almanya'da ilk aşı dün Magdeburg kenti yakınlarında bulunan Halberstadt beldesinde bir yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kwoizalla'ya yapılmıştı.

Hırvatistan'da slogan: Başkalarını düşün, aşı yaptır

Hırvatistan'da ilk aşıyı başkent Zagreb'deki yaşlı bakımevinde kalan emekli sağlık çalışanı Branka Anicic oldu.

Zagreb'deki aynı bakımevinde kalan 20 kişiye daha bugün aşı yapılacağı ifade edilirken, ilk aşı etkinliğe Başbakan Andrej Plenkovic ve Çalışma, Aile ve Sosyal Politika Bakanı Josip Aladrovic katıldı.

Ülkedeki aşı kampanyası "Başkalarını düşün, aşı yaptır" sloganıyla yürütülüyor.

Slovenya'da ilk aşılar bakımevine

Slovenya'da da başlayan aşılama uygulaması kapsamında, ülke genelindeki 3 yaşlı bakımevinde kalanlar aşı oldu.

Slovenya'ya dün 9 bin 750 doz aşı ulaştı. Yıl sonuna kadar 16 bin 575 dozun daha ulaşması bekleniyor.

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Romanya'da aşılar hastanelere dağıtıldı

Romanya'ya ilk aşamada 10 bin aşı dün ulaştı.

Aşılar hastanelere dağıtılırken, ilk aşı başkent Bükreş'te bir sağlık çalışanına yapıldı.

Vişegrad Grubu

Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad ülkelerinde de ilk COVID-19 aşıları yapılmaya başlandı.

Çekya'da Başbakan Andrej Babis, kameralar önünde ülkedeki ilk aşı yapılan kişiler arasında yer aldı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da ülkesinde ilk aşı yaptıran isim oldu.

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Caputova, aşı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bana göre bu özgürlüğün nefesi." dedi.

Polonya'da ilk aşı yapılanlar sağlık çalışanları oldu.

İlk etapta 9 bin 750 doz aşının ulaştığı Macaristan'da 4 bin 875 sağlık çalışanına aşı uygulanacağı açıklandı.

Macaristan'da ilk aşamada yoğun bakım daha sonra ise acil servis çalışanları aşılanacak.

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Yunanistan'da ilk etapta 4 bin 870 kişiye aşı yapılacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki 5 hastanede ilk aşılar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Başkanı Kostas Tasulas ile bir COVID-19 yoğun bakım sağlık çalışanı ve huzurevinde yaşayan bir yaşlıya aşılar uygulandı.

İlk teslimatın 9 bin 750 doz ile sınırlı kaldığı Yunanistan'da aşılar ilk etapta 4 bin 870 kişiye yapılacak.

GKRY'de bugün başladı

Kıbrıs Rum kesiminde de aşılarının yapılmasına bu sabah başlandı.

Rum basınında yer alan habere göre, ilk aşı Limasol'daki "Panayia" huzurevinde doktor Anastasios Tsiftsis oldu.

Limasol'daki diğer huzurevlerinde de gün içerisinde aşılar yapılacak.

Hollanda 8 Ocak'ta başlayacak

COVID-19 aşılarının yaygın kullanımına başlandığı Avrupa'da Fransa, Avusturya, İtalya, İspanya ve İsveç'te ilk aşılar yapılmıştı.

Belçika'da ilk aşılar yarın, Hollanda'da ise 8 Ocak'ta uygulanacak.