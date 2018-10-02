Avrupa'da e-kitap gibi elektronik yayınlarda vergi indirimi

AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanları Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı için Lüksemburg'da buluştu.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, toplantıda üye ülkelerin, elektronik yayınlarda uygulanacak KDV kurallarının basılı yayınlarla uyumlaştırılmasını amaçlayan düzenlemede anlaşma sağladıkları kaydedildi.

Anlaşmayla, AB üyesi ülkelerde en az yüzde 15 oranında vergilendirilmekte olan e-kitap gibi dijital yayınlara, basılı yayınlar gibi indirimli veya sıfır KDV uygulanabilecek.

Mevcut durumda, AB ülkeleri kitap, gazete ve dergi gibi basılı yayınlara yüzde 5 veya 0 KDV uygulayabilirken, bu oranı dijital yayınlara uygulayamıyordu.