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Avrupa'da gaz fiyatları rekor kırdı

Avrupa'da doğalgaz fiyatı megavatsaat başına 223,85 euroyla rekor seviyeye ulaştı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:31
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Avrupa'da gaz fiyatları rekor kırdı
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Avrupa'da doğalgaz fiyatları rekor düzeye çıktı.

Fiyatların artışında, Rusya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya gönderdiği gaz miktarını, bugün itibarıyla kapasitenin yüzde 40'ından yüzde 20'sine düşüreceğini açıklaması etkili oldu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 199,91 eurodan kapandı.

Bugün 210,25 eurodan açılan doğalgaz fiyatları, bir önceki kapanışa göre yüzde 12 artışla 223,85 euroya yükselerek marttan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Rus enerji şirketi Gazprom, pazartesi günü Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun, teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğalgaz miktarının azalacağını duyurmuştu.

Öte yandan, dün AB üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştı.

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