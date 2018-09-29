Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor

Avrupa'da korkutan emir!

Sırbistan lideri Vucic, ordunun teyakkuza geçirilmesini emretti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:18
Avrupa'da korkutan emir!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.

Tanjug haber ajansının Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan GenelkurmayBaşkanı'na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi.

Ajans, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimlerin de teyakkuza geçirildiğini aktardı.

Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

10. yılını kutladığı sırada, Kosova'yı 113'ü BM üyesi ülkeler olmak üzere toplam 116 ülke tanıyordu. Kosova'nın BM'ye üye olabilmesi için 193 üyenin 3'te 2'si tarafından tanınması gerekiyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika’da polis ve itfaiyeciler birbirine girdi
Belçika’da polis ve itfaiyeciler birbirine girdi
Üç Ülkenin Paylaşamadığı "Troya Hazineleri"
Üç Ülkenin Paylaşamadığı "Troya Hazineleri"
Fransa’da rüzgâr enerjisi krizi
Fransa’da rüzgâr enerjisi krizi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim