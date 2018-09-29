Avrupa'da korkutan emir!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.

Tanjug haber ajansının Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan GenelkurmayBaşkanı'na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi.

Ajans, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimlerin de teyakkuza geçirildiğini aktardı.

Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

10. yılını kutladığı sırada, Kosova'yı 113'ü BM üyesi ülkeler olmak üzere toplam 116 ülke tanıyordu. Kosova'nın BM'ye üye olabilmesi için 193 üyenin 3'te 2'si tarafından tanınması gerekiyor.