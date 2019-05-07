Avrupa Parlamentosu seçimleri resmi internet sayfası devrede

Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerin yönelik hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik hazırlıklara yer verdi.

Gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’na bağlı Yüksek Seçim Kurulu’ndaki çalışmaların, son hızla devam ettiğini, bu çerçevede, oy pusulalarının basılması için dün devlet basımevindeki makinelerin ful performans çalıştığını yazdı.

Habere göre, Rum Yüksek Seçim Kurulu yetkilisi Dimitris Dimitriu yaptığı açıklamada, yaklaşık 600 bin oy pusulasının basıldığını, bunların seçim günü seçim merkezlerine gönderileceğin söyledi.

Seçim merkezi tam sayısının, Güney Kıbrıs’ta değil de, yurt dışında oy kullanacak Kıbrıslı seçmenlerin kontrolünün tamamlanmasının ardından belli olacağını yazan gazete, bununla birlikte seçim merkezlerinin bin 50 olmasının tahmine edildiğini belirtti.

Gazete, Yeşil Hat geçiş noktalarına yakın 50 seçim merkezi oluşturulacağını anımsattı.

AVRUPA PARLAMENTOSU RESMİ INTERNET SAYFASI DEVREDE

Gazete, aynı haberinde, Avrupa Parlamentosu seçimleri resmi internet sayfasının dün itibarıyla devrede olduğunu yazdı.

Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili resmi internet sayfasının “euroelections2019.gov.cy” şeklinde olduğunu yazan gazete, bu internet adresine Rum İçişleri Bakanlığı’nın www.moi.gov.cy , Basın Enformasyon Dairesi’nin www.pio.gov.cy ve Rum Yönetimi’nin www.cyprus.gov.cy resmi internet adreslerinden de ulaşılmasının mümkün olduğunu belirtti.