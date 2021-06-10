Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

Avrupa Parlamentosu'ndan aşılarda fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı

Avrupa Parlamentosu, koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması çağrısında bulundu.

10 Haziran 2021 Perşembe 15:29
16 Okunma
Avrupa Parlamentosu'ndan aşılarda fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı

Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, COVID-19 aşılarında fikri mülkiyet hakları hakkındaki karar tasarısı oylandı.

AP milletvekilleri, aşılarda patent haklarından feragat edilmesi çağrısı içeren tasarıyı; 355 "evet", 263 "hayır" ve 71 "çekimser" oyla kabul etti.

Tasarıda, COVID-19 aşıları ve ilgili sağlık ürünlerinin fiyatlarını uygun seviyede tutmak ve aşıya küresel erişimi hızlandırmak için fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması talep edildi.

ABD ve İngiltere'nin aşı ve ham madde ihracatını yasaklayan kararlarını yürürlükten kaldırması istenen tasarıda, uzun vadede aşı üretimini artırmak için gönüllü lisanslama, teknik bilgi ve teknoloji transferi sağlanması gerektiği belirtildi.

COVAX'a destek vurgusu

Tasarıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteklediği, ihtiyaç sahibi ülkelerin aşılara erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) daha fazla destek verilmesi istendi.

Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başını çektiği bazı ülkelerin, COVID-19 salgınının tedavisi, teşhisi ve yayılmasının önlenmesi için fikri mülkiyet haklarını düzenleyen anlaşmanın (TRIPS) belli hükümlerinin rafa kaldırılmasını talep eden önerisi DTÖ'de gündeme gelmiş ve bu konuda müzakerelere başlanmıştı.

ABD yönetimi, mayıs ayında aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda tutumunda değişikliğe giderek bu hakların kaldırılması fikrine destek vermişti.

AB ise bunun tartışılabileceğini ancak kısa vadede çözüm sağlamayacağını, öncelikle aşıların paylaşılması, üretilen aşıların ihraç edilmesi ve aşı üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırım yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Fikri mülkiyet hakkının kaldırılması fikri yoksul ve bazı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenirken, bazı Batılı ülkeler ve ilaç şirketleri plana karşı çıkıyor.

Son Güncelleme: 10.06.2021 16:54
Anahtar Kelimeler:
Avrupa ParlamentosuKoronavirüsFikri Mülkiyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de enflasyon 13 yıl sonra ilk defa yüzde 5'i gördü
ABD'de enflasyon 13 yıl sonra ilk defa yüzde 5'i gördü
Papa, Alman kardinalin istifasını kabul etmedi
Papa, Alman kardinalin istifasını kabul etmedi
“Mucizevi” sivrisinek yöntemi her yıl milyonlarca kişiyi enfekte eden salgına karşı çığır açacak
“Mucizevi” sivrisinek yöntemi her yıl milyonlarca kişiyi enfekte eden salgına karşı çığır açacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim