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Avrupa’da AVM’ye kılıçlı saldırı: Yaralı sayısı artıyor

Avrupa'nın en sakin ülkelerinden biri olan Finlandiya'nın doğusunda bulunan bir AVM'de saldırı meydana geldi. Yerel haber ajansları en az 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Kuopio kentinde meydana gelen olayda bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Polis 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:45
Avrupa’da AVM’ye kılıçlı saldırı: Yaralı sayısı artıyor

Avrupa’nın en sakin ülkelerinden biri olarak bilinen ve üst düzey eğitim sistemi dolayısıyla sık sık övgü toplayan Finlandiya bu sabaha korkunç bir haberle uyandı. Bir saldırgan ülkenin doğusundaki Kuopio kentindeki Herman Alışveriş Merkezi’nin içinde bulunan meslek yüksek okulunu bastı.

North Savo Meslek Yüksek Okulu’nu hedef alan saldırganın kılıç sallayarak içeri girdiği belirtildi. Fin polisi en az 9 kişinin yaralandığını 1 kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer bir kişinin gözaltına alındığını da duyurdu. MTV News, eli kılıçlı saldırganın bir öğrenci olduğunu aktardı. Saldırıya şahit olanlar, “Elindeki kılıçla yaralayabildiği kadar insanı yaraladı” dedi.

Polis, saldırganın ve bir polis memurunun ağır yaralı olduğunu açıkladı.

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Avrupa
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