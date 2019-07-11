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Avrupa’dan flaş Türkiye kararı

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışması yapmasına rağmen Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında benzer çalışmalar içinde olmasına Avrupa'nın tepkisi sürüyor...

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:38
Avrupa’dan flaş Türkiye kararı

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili bir son dakika kararı aldığı ortaya çıktı. Reuters son dakika haberi olarak duyurduğu gelişmede, AB'nin taslak metnini yayınladı. Metinde, "Avrupa Birliği Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki 'yasa dışı' sondaj çalışması dolayısıyla hava ulaşımı anlaşması görüşmelerini ve Türkiye ile üst düzey diyaloğu askıya aldı" ifadesi yer alıyor.

Avrupa’nın Kıbrıs açıklarındaki ikiyüzlü yaklaşımı devam ediyor… Yunanistan-İsrail-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışmaları yapmasına rağmen Türkiye’nin benzer bir operasyon yapmasına sık sık itiraz eden Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik şok kararlar alma hazırlığı içerisinde olduğu ortaya çıktı.

Reuters’ın son dakika haberi şeklinde servis ettiği haberde Avrupa Birliği’nin hazırladığı taslak metinin detayları ortaya çıktı. Henüz onaylanmayan ve bugün Brüksel’deki daimi temsilcilerin onaylamasının ardından Pazartesi günü AB’nin dışişleri bakanları tarafından onaylanacak tasalak metinde, “Türkiye’nin devam eden ve yeni sondaj çalışmalarının ışığında AB Genişletilmiş Hava Ulaşımı Anlaşması’nın müzakerelerini askıya almayı ve üst düzey diyaloğu durdurmaya karar verdi. Konsey, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin AB’ye giriş süreci için verilen desteğin de 2020’de kesilmesini destekliyor ve Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki kararlarının gözden geçirilmesini istiyor” ifadesi yer alıyor.

Reuters’ın ele geçirdiği belgede, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına devam etmesi durumunda Avrupa Birliği’nin daha kısıtlayıcı kararlar almasının gündemde olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa
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Gibri 2019-07-11 12:07:54

Kudret amca , kudret amca imdaaaaat . Kurtar bizi !!!!!!!

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Gibriye 2019-07-11 13:12:56

Gorunen koy kılavuz istemez

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Ah ulan dunya 2019-07-11 16:01:26

Seni gerçek amcanda kurtaramaz
Korkma yum gozlerini

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