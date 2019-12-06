Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar

Avrupa’nın göbeğinde insanlık dramı! Ölüme terk ettiler

Bosna Hersek’in Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç şehrine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki orman kampında kalan göçmenler açlık grevi başlattı.

06 Aralık 2019 Cuma 13:12
Avrupa’nın göbeğinde insanlık dramı! Ölüme terk ettiler

Kar yağışıyla birlikte hayat şartlarının ağırlaştığı Vuçyak kampındaki göçmenlerin Kızılhaç tarafından dağıtılan yemekleri üç gün üst üste reddetmesi üzerine Kızılhaç görevlileri, bugün itibariyle kamptan çekildi.

Hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar düştüğü kampta ağır mevsim şartları altında bekleyişlerini sürdüren göçmenler, “yemek değil, sınırı geçmek istiyoruz” dedi.

Soğuktan şikayet ederek uzun zamandır orman kampında olduklarını söyleyen bir göçmen, “Üç gündür yemek yemedim. Yemek yemeyeceğiz. Buradan gitmek istiyoruz” diye konuştu.

İHA’nın aktardığına göre kampta on iki yaşında çocukların ve hastaların da olduğunu söyleyen göçmenler, AB liderlerine sınırları açma çağrısı yapıyor.

‘DÖVÜP GERİ GÖNDERİYORLAR’

Keşmirli bir göçmen, Birleşmiş Milletler ve Müslüman liderlere çağrıda bulunarak, “Kızılay, Kızılhaç ve Bosna Hersek halkına teşekkür ediyoruz lakin artık yemek kabul etmiyoruz. Birleşmiş Milletler’in meseleye müdahil olarak Schengen bölgesine geçmemize olanak sağlamasını talep ediyoruz. Burada Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Afrika ülkelerinden insanlar var ve buradan ailelerimize ulaşamıyoruz. 7-8 defa sınırı geçtik lakin Hırvatistan polisi her defasında bizi yakalayarak sınır dışı etti. Bizi dövüyor, telefonlarımıza el koyuyor ve çantalarımızı yakarak bizi geri gönderiyorlar. Bu olunca her defasında gıda ve eşyalar için 150 Avro harcamamız gerekiyor” diye konuştu.

‘GERÇEK BİR HAYAT İSTİYORUZ’

Ahmed Hanefi isimli göçmen ise “3 gün önce kar yağdı. Türk Kızılay'ı çadır tedarik etti, insanlar orada uyuyorlar. Yarım metre kar ve çok soğuk var. İnsanlar buradan gitmek istiyorlar. Dağlar karla kaplı ve kurtlar var. Buradan başka bir kampa nakledilmek istemiyoruz. Avrupa'ya, İtalya'ya gitmek istiyoruz. Kimse artık ne elbise ne de yemek kabul etmiyor. Bunları değil gerçek bir hayat istiyoruz” dedi.

Kampta aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 400 kadar göçmen bulunduğunu söyleyen Hanefi, Avrupa ülkelerinin kendilerini kabul etmeleri için açlık grevine devam edeceklerini ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ahmet asan 2019-12-06 15:01:50

Bunlar zamaninda da bosnak kardeslerimizi sirplara birakmislardi bazi rum ab hayranlarina ithaf olunur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı
ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı
Plastik kirliliği 'yarım milyon keşiş yengecini öldürdü'
Plastik kirliliği 'yarım milyon keşiş yengecini öldürdü'
Avustralya’da rekor baskın! 1.7 ton uyuşturucu hoparlörlerden çıktı
Avustralya’da rekor baskın! 1.7 ton uyuşturucu hoparlörlerden çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim