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Avustralya'da aşı olmayı reddeden işten çıkarılabilecek

Avustralya'da Adil Çalışma Komisyonu, işverenlerin çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesini kolaylaştıran bir karar aldı. Komisyon, grip aşısı olmayı reddeden bir kişinin işten çıkarılmasını haklı buldu.

21 Nisan 2021 Çarşamba 15:51
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Avustralya'da aşı olmayı reddeden işten çıkarılabilecek

Ülke basınındaki habere göre, kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonu (FWC), grip aşısı olmayı reddeden bir çocuk bakım evi çalışanının işten çıkarılmasını haklı buldu.

COVID-19 aşısının gönüllülük esasına dayandığı ülkede Komisyon'un kararının emsal teşkil ederek işverenlerin çalışanları aşı olmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

"Aşı zorunluluğu makul ve mantıklı"

İş hukuku uzmanları, söz konusu kararın özellikle çocuk bakımı ve grip aşısı ile ilgili olduğunu söylemesine karşın işverenlerin çalışanlarına aşı olmalarını talep etmesinin "yasal" kabul edilebileceğini öne sürdü.

FWC Başkan Yardımcısı Nicholas Lake, grip gibi salgınlara karşı çocukların ve bakım evi personelinin korunması açısından aşı zorunluluğunun makul ve mantıklı olduğunu söyler.

Lake, ayrıca, söz konusu kararın aşılama gerektirmeyen tüm sektörlerde uygulanabileceğinin söylenmesini ise "cüretkarlık" olarak değerlendirdi.

Aşı olmadığı için işten çıkarılmıştı

Grip aşısı olmayı reddettiği gerekçesiyle işten çıkarılan Bou-Jamie Barber, FWC'ye başvurarak işten çıkarılma kararına itiraz etmişti.

Goodstart Çocuk Bakım Evi ise "çocuk bakım merkezlerinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek" amacıyla aşının gerekli olduğunu savunmuştu.

Aşı karşıtlarının protestosu

Ülkenin Melbourne, Sidney ve Brisbane gibi kentlerinde bir araya gelen aşı karşıtı gruplar, mart ayında COVID-19 aşısı yapılması yönündeki kararları protesto etmişti.

Avustralya'da şimdiye kadar 29 bin 574 vaka tespit edilirken, salgına bağlı 910 ölüm kayıtlara geçti.

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AvustralyaKoronavirüsCoronavirüs
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