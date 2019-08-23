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Avustralya'nın Queensland eyaletindeki yangınlarda onlarca kanguru öldü

23 Ağustos 2019 Cuma 14:25
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki yangınlarda onlarca kanguru öldü

Pilotlar Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Bribie adasında çıkan ot çalı yangınlarından kaçmaya çalışan onlarca kangurunun öldüğünü bildiriyorlar.

Yerel medyada çıkan haberlerde yangın bölgesinin üzerinde uçan pilotların attığı tweetler ve fotoğraflara yer verildi.

Fotoğraflar onlarca kangurunun adanın kuzey batısındaki kumsallarda cansız yattığını gösteriyor.

Whippy kullanıcı adlı pilot, Twitter hesabından adanın üzerinde uçarken bir çok ölü kanguru gördüğünü bildirdi.

Aynı pilot başka bir pilotla da görüştüğünü kanguruların yangından kaçmaya çalışırken kurtulamadıklarını da yazdı.

Fotoğraflarda görüldüğü kadarıyla yangından kurtulmak için sahile kaçan kangurulardan yaklaşık 40 kadarının öldüğü tahmin ediliyor.

Bribie adası Queensland eyaletinin kuzeyinde Moreton körfezindeki kum adalarından biri. 300 kilometrekareye yakın yüzölçümüne sahip adada Çarşamba günü başlayan ot çalı yangını helikopterlerle yapılan söndürme çalışmalarına karşın ancak bugün kontrol altına alınabildi.

Adadaki kampinglerde kalanlar yangın nedeniyle tahliye edildi ama yangının doğal yaşam üzerindeki tahribatı engellenemedi.

kanguru

Çevre ve Bilim Bakanlığı'ndan bir sözcü "Queensland Parkları ve Doğal Yaşam birimleri Bribie adasının kuzeyinde çıkan yangını kontrol altına aldı. Hafta sonu boyunca durumu gözlemlemeye devam edeceğiz" dedi.

Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

Açıklamada "Ne yazık ki kontrolsüz ot çalı yangınları hayvanların ölümüne yol açıyor. Bakanlığımız yangının koruma alanlarında yarattığı tahribat ve hayvan nüfusu üzerindeki etkisini belirlemek üzere bir çalışma başlatacak" denildi.

Queensland İtfaiye teşkilatı ise yangının Bribie adasındaki konutları tehdit etmediğini açıkladı ve ada halkını yaralı ya da annesini kaybetmiş kangurular ve diğer hayvanların korunması ve bakımı için yetkililere başvurmaya çağırdı.

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Avustralya
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