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Avustralya’da hayatta kalma mücadelesi veren yavru albino kaplumbağa bulundu

Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı, Lady Elliot Adası’nda albino bir kamplumbağa bulundu. Doğa koruma yetkilileri tarafından izlenen hayvanın hayatta kalma mücadelesini kazanmasının oldukça zor olduğu belirtildi.

11 Mart 2021 Perşembe 18:48
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Avustralya’da hayatta kalma mücadelesi veren yavru albino kaplumbağa bulundu

Avustralya’da Büyük Set Resif’inin en güneyindeki Lady Elliot adasında çalışan bilim insanı Jessica Buckman, Queensland eyaletindeki Lady Elliot Adası’nda dünyada oldukça nadir bulunan albino kaplumbağa yavrusu buldu. 

Buckman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çalışırken bir yuva gördüm  ve şok oldum. Yuvanın tam ortasında duruyordu ve kumları kazmakta zorlanıyordu” ifadelerini kullandı. 

30 yıldan fazla bir süredir resifte kaplumbağa izleme çalışmalarında yer alan meslektaşı Jim Buck ise  bırakılan her 100 bin  yumurtadan yalnızca birinin albino olma olasılığı olduğu söyledi. 

"HAYATTA KALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Albinizm, tamamen veya kısmen pigmentasyon yokluğu ile karakterize, beyaz veya pembe örneklerle sonuçlanan kalıtsal bir hastalığa deniliyor. Kendilerini kamufle edemediklerinden albinoluk hayvan dünyasında çok kısa bir ömür anlamına geliyor. Buck, kaplumbağa araştırdığı süre içinde hiç  yetişkin bir albino kaplumbağa görmediğini, hatta dünya genelinde  tespit edildiğine dair bir vaka örneğinin bile bulunmadığını ifade etti. 

Bununla birlikte Buckman, yumurtadan çıkan yavruların biraz yardım aldıktan sonra, yaklaşık 10-15 metre ötedeki su kenarına yürümeleri gerktiğini ifade ededrek, "Dünyanın manyetik alanını anlamaları için  suya kendilerinin yürümeleri gerekiyor. Nerede olduklarını ancak bu şekilde anlıyorlar. Ancak, albino yavru yırtıcılar için açık bir hedef. Onu tekrar göreceğimi düşünmüyorum” dedi.

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