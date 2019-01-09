Avustralya’da şüpheli paket paniği… Türk konsolosluğu da risk altında

Avustralya’da büyük panik yaşanıyor… Ülkenin başkenti Canberra ve Melbourne’daki diplomatik temsilciliklere şüpheli paket gönderildi. Bazı büyükelçi ve konsolosluk binaları boşaltılırken polis resmi olarak hangi ülkelere ait temsilciliklere paket gönderildiğine dair bir açıklama yapmadı.

Fakat Avustralya basını, İngiltere, Yeni Zelanda, Hindistan, Pakistan, Japonya, Güney Kore, Almanya, Yunanistan, İspanya, Seyşeller, İsviçre, Hırvatistan ve Mısır’ın diplomatik temsilciliklerine şüpheli paket gönderildiğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ABD ve İngiliz temsilcilikleri olayı doğruladı. Avustralya’nın en büyük ikinci kenti Melbourne’deki İngiliz, Alman, İsviçre ve Hindistan başkonsolosluklarına paket gönderildiği belirtildi.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Guardian, Collins Caddesi’ndeki İngiliz konsolosluğu haricinde St. Kilda Yolu’ndaki ABD, Türkiye, İtalya ve Güney Kore başkonsoloslukları yakınında da şüpheli paket bulunduğunu iddia etti.