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Avustralya'daki araştırmaya göre dişi ahtapotlar tacizci erkeklere ellerine geleni fırlatıyor

Cisim fırlatmanın birçok hayvan türünde yaygın bir davranış olmamasına rağmen, dişi ahtapotların istemedikleri halde çiftleşme girişiminde bulunan erkeklere sekiz kollarıyla sudan çektikleri cisimleri fırlattıkları belgelendi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:22
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Avustralya'daki araştırmaya göre dişi ahtapotlar tacizci erkeklere ellerine geleni fırlatıyor

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin güney kıyısındaki ahtapotlar üzerinde 2015'ten beri araştırmalar yürüten Sidney Üniversitesi'nden bilim insanları, dişi ahtapotların istemedikleri çiftleşme girişimleri karşısında karşı cinslerine kum, kabuk ve yosun attığı bulgusuna ulaştı.

Daha önce ahtapotların birbirlerine tükürmesi ve bir şeyler fırlatması silah kullanma eğilimlerine yorulmuştu.

Dişi ahtapotlarda daha yaygın

ABD ve Kanada'dan bilim insanlarının da katıldığı Avustralya açıklarındaki araştırmada elde edilen görüntülere göre ahtapotlar, sekiz kollarını koordineli şekilde kullanıp sudan çektikleri cisimleri fırlatıyor ve bazen diğer ahtapotları da vuruyor.

Ancak dişi ahtapotlar cisim fırlatmaya erkeklerden daha çok eğilim gösteriyor.

Erkeği doğrudan isabet hattına aldı

Örneğin Aralık 2016'daki bir vakada bir dişi ahtapotun 10 kez çeşitli cisimler fırlattığı, bunlardan 5'inin yakındaki mağarada birçok kez çiftleşme girişiminde bulunan bir erkeğe isabet ettiği aktarılarak şöyle denildi:

"Dişinin 10 atışı tamamen veya kısmen kum tabakası atışıydı. Birinde dişinin atışa hazırlık hareketleri sırasında erkeğe dönüşün de yer almasıyla erkek doğrudan isabet hattına girdi. Ancak bu hareket dizisi, isabetlerin görünen hedefi olan erkeğin davranışları açısından da dikkate değerdi."

Erkekten savuşturma manevraları

'Ateş Hattında: Yaban Ahtapotlarının Çer Çöp Atması' başlıklı araştırmaya göre atışlar sırasında erkek 4 kez eğilip dalışa geçti, dişinin hareket dizisi devam ederken, erkeğin eğilip dalması atıştan evvel gerçekleşti. İlk ikisinde atışın ardından eğilen erkek, son ikisinde dişi hareketine hazırlanırken atıştan evvel dalışa geçti."

Başka örneklerde ahtapotların atıcıdan tarafa kollarını kaldırdıklarını gözlemleyen araştırmacılar, vurulan ahtapotun karşı atışa geçtiği ya da kendilerine atılan cisimleri geri gönderdiğine dair gözlemde bulunmadı. Ancak atışlar sırasında bazen yanlışlıkla balıkların da vurulduğunu aktardı.

Son Güncelleme: 30.08.2021 17:30
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