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Avusturalya'ya 13 bin km yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek

ABD’den yola çıkarak 13 bin kilometrelik Pasifik Okyanusu’nu aşan yarış güvercini Avusturalya'lı yetkililerce Kovid-19 riski taşıdığı gerekçesiyle telef edilecek.

14 Ocak 2021 Perşembe 17:00
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Avusturalya'ya 13 bin km yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek

Avusturalya'da yetkililer aldığı kararla bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.BD’den yola çıkarak 13 bin kilometrelik Pasifik Okyanusu’nu aşan yarış güvercini Avusturalya'ya ulaştı. Avustralyalı Kevin Celli-Bird adlı kişi, 26 Aralık'ta Melbourne kentindeki evinin arka bahçesine gelen ve çok bitkin halde bulduğu yarış güvercini bulduğunu söyledi. Kevin Celli-Bird, güvercinin ayağındaki mavi bantta yazılı 29 Ekim 2020 tarihli ABD'nin Oregon eyaletindeki düzenlenen bir yarışa ait sıra numarasını fark etmesi basına konuştu.  

500-750 BİN EURO DEĞERİNDE

Avustralya basınında ilgi gören güvercin, yetkililerin dikkatini çekti.  Avustralya basını söz konusu güvercinin 500 bin- 750 bin euro değerinde olduğunu yazdı.

KOVİD-19 RİSKİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Tarım Bakanlığı, güvercinin ülkede kalmamaması gerektiğini ifade ederek,  Avusturya'nın gıda güvenliğini, yabani kuş popülasyonunu tehlikeye atabileceğini ve koronavirüs riski taşıdığı gerekçesiyle telef edilmesi (öldürülmesi) gerektiğini söyledi. Uzmanlar, güvercinin Pasifik'i geçmek için bir kargo gemisiyle seyahat etmiş olabileceğine de dikkat çekti. Avustralya Tarım Bakanlığı, güvercinin akıbetiyle ilgili 24 saat içerisinde açıklama yapacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 14.01.2021 18:02
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