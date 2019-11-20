Avusturya Hükümeti Hitler’in doğduğu evi karakola dönüştürüyor

Binanın karakola dönüştürülmesi için Avrupa genelinde bir mimari proje yarışmasının başlatılacağını belirten İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, “Bu binanın polise tesis edilmesi, bu mekanın asla Naziler için anma yeri olmayacağının göstergesidir” diye konuştu.

Avusturya’nın Almanya sınırındaki Braunau am Inn kentinde bulunan 3 katlı binanın akıbeti hakkındaki tartışmalar on yıllardır ülke gündemine oturuyordu.

2017’de Avusturya Anayasa Mahkemesi, Hitler’in doğduğu evin devlet tarafından kamulaştırılmasına izin veren yasayı onaylamıştı.

Avusturya hükümeti, evi satmak istemeyen Pommer ailesine, kamusallaştırma kararına karşı 810 bin euro karşılığından tazminat ödeyecek.

Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler 1889’da bu evde doğmuş ve çok kısa bir süre burada yaşamıştı.

(BRT/AA)