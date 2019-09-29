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Avusturya’da bugün parlamento seçimi yapılacak

Avusturya’da 6 milyon 400 bin seçmen parlamentonun 183 yeni üyesini belirlemek üzere bugün oy kullanacak.

29 Eylül 2019 Pazar 09:16
Avusturya’da bugün parlamento seçimi yapılacak

Yaklaşık 4 ay önce erken seçim kararı alınan ülkede, 17 ay süren aşırı sağcı koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından görevlendirilen eski Anayasa Başkanı Brigitte Bierlein’ın başbakanlığını yürüttüğü üst düzey bürokratlardan oluşan geçici hükümet iktidarda.

Ülke genelinde 39 seçim bölgesindeki 10 bin 181 seçim lokalinde kurulacak yaklaşık 12 bin sandıkta seçmenler, 33’üncü hükümeti belirleyecek.

Seçim barajının yüzde 4 olduğu, 16 yaşını doldurmuş herkesin oy kullanabildiği Avusturya’da oy kullanma zorunluluğu bulunmuyor.

Ülke genelinde 8 ulusal partiden 27 Türkiye kökenli bin 476 milletvekili adayı parlamentoya girmek için yarışacak.

Yaklaşık 100 binin üzerinde Türk seçmenin bulunduğu Avusturya’da 800 bine yakın Müslüman yaşıyor.

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Avusturya
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