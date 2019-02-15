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Ay'daki kraterlere Çince isimler verildi

15 Şubat 2019 Cuma 16:24
Ay'daki kraterlere Çince isimler verildi

Çin'in Çang'ı-4 uzay aracıyla indiği Ay'ın karanlık yüzüne Çince isimler verildi. Aracın iniş yaptığı alan 'Tianhe Üssü' olarak adlandırıldı.

Ay'da iniş yapılan bölgede bulunan dört kratere Çince isimler verildi.

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İsimler, Çin Ulusal Uzay İdaresi ve Çin Bilimler Akademisi Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından onaylandı.

CRI Türkçe'de yer alan habere göre dört kratere 'Zhinyu', 'Hegu', 'Tianjin' ve 'Tai Dağı' isimleri verildi. Böylelikle, Ay'da toplamda 12 konuma Çince isimler verilmiş oldu.

'Dünyada bir ilk yaratmak' anlamına gelen 'Tianhe', aynı zamanda antik Çin'de Samanyolu'na verilen isimdi.

Tai Dağı ise Çin'in beş kutsal dağından biri olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AyÇin
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