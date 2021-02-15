Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Hasanoğlu Azerbaycan’da resmi temaslarda bulundu

Azerbaycan televizyon kanallarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili geniş programlar yayımlandı…

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu keçtiğimiz günlerde resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan‘da çeşitli temaslarda bulundu. Resmi sefer çerçevesinde Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığı başta olmakla çeşitli kuruluşlar ile görüşmeler gerçekleştiren Hasanoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde son dönemlerde gerçekleşen gelişmeler ve çalışmalar konusunda geniş bilgi verdi. 2021 yılında KKTC-de Azerbaycan Medeniyyet Günleri ve aynı zamanda Azerbaycan’da KKTC Medeniyyet Günlerinin gerçekleşmesi ile ilgili kararlar üretildi. Azerbaycan’ın desteği ile KKTC-de Büyük Azerbaycan şairi Gencevi Nizami Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin yapılması konusunda karar alındı. Her iki kardeş ülke arasında bundan sonraki süreçte yapılacak iş birlikleri konuşuldu.

Azerbaycan ziyaretleri kapsamında ülkenin önde gelen televizyon kanalları tarafından büyük ilgi gören Hasanoğlu, Real TV,Lider TV, Space Tv, Kafkas TV ve diğer kanallarda konuk olarak davet edildi. Hasanoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanıtılması ve yapılan çalışmalar ile ilgili Azerbaycan toplumunu bilgilendirdi. Konuşmalarında özellikle adada iki devletli çözümün önemi ile birlikte 27 Eylül 2021-tarihinde yeniden gerçekleşen Dağlık Karabağ savaşı süresinde Kıbrıs Türk halkının desteğinden bahsetti.

Pandemi sonrası Azerbaycan Cumhuriyetinden çok sayıda turistin ülkemize gelmeğe hazır olduğunu dile getiren Orhan Hasanoğlu Azerbaycan temasları çerçevesinde aynı zamanda turizm acentaları ile bir araya geldiğini, çeşitli turizm paketleri hazırlandığını bildirdi. 2021-22 akademik yılı içerisinde ada üniversitelerine Azerbaycanlı öğrencilerin kazandırılması amacı ile görüşmelerinin sürdüğünün bilgisini verdi.