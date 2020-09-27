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Azerbaycan savaş hali ilan etti

Azerbaycan'da, cephe hattı ve riskli bölgelerde 24 saat için "Savaş Hali" ilan edildi.

27 Eylül 2020 Pazar 18:09
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Azerbaycan savaş hali ilan etti

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

Azerbaycan Meclisi ülkede seferberlik ilan ederek savaş hali pozisyonuna geçti. Karar cephe hattı ve riskli bölgeleri kapsıyor.

Parlamento görüşmesinden sonra yapılan açıklamada “Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının 109’uncu Maddesi, 29’uncu Maddesi ve 111’inci Maddesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkede sıkıyönetim ilan edilmesi konusu görüştü. Görüşmelerin ardından ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde sıkıyönetim uygulanmasına karar verildi” denildi.

Son Güncelleme: 27.09.2020 18:12
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