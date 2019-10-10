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Azerbaycanlı sanatçıların iki resim sergisi YDÜ’de açıldı

Azerbaycanlı sanatçılar İlham Enveroğlu ve Assim Resuloğlu’nun kişisel resim sergileri Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:32
Azerbaycanlı sanatçıların iki resim sergisi YDÜ’de açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre İlham Enveroğlu’na ait 22 eser ve Assim Resuloğlu’na ait 12 eserden oluşan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırlanan kişisel resim sergilerinin açılışına YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Azerbaycanlı sanatçılar Assim Resuloğlu ve İlham Enveroğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Şanlıdağ, son 11 ayda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 100’ün üzerinde çalıştay yapıldığını, bugüne kadar açılan sergi sayısının 149’ye ulaştığını üretilen eser sayısının 15 bine yaklaştığını,  bugüne kadar yurtdışından bine yakın, toplamda 4 bin civarında sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde yer aldığını söyledi.

Azerbaycanlı sanatçılardan Assim Resuloğlu açılışta yaptığı konuşmada, “İki kardeş Türk Dünyası Devleti’nin böyle bir etkinliğinde bulunmaktan şeref duyuyorum” derken İlham Enveroğlu ise; “Bugün burada 3. kez bulunmaktan onur duyuyorum. Duymadım, görmedim, okumadım… Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir bölgesinde sanat seferberliği diye bir oluşumdan haber almadım. Burada yaşanılan işte budur!” dedi.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Azerbaycanlı sanatçılar Assim Resuloğlu ile İlham Resuloğlu’na Gümüş Anahtar Onur Ödülü ile teşekkür belgelerini takdim etti. Daha sonra sergi kurdeleleri kesilerek sergi gezildi.

Sergiler 20 Ekim’e kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Sergi Salonu’nda gezilebilecek.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycanlı Sanatçılar
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