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Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı!

En ünlü kahinlerin başında yer alan Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı. Prenses Diana'nın ölümü, Sovyetler Birliği'nin dağılması, Barack Obama'nın başkanlığı, 11 Eylül saldırılarını tahmin eden Baba Vanga, dünyayı 2023'te nelerin beklediğini de tahmin etti. İşte Baba Vanga'nın korkutan 2023 kehanetleri...

27 Kasım 2022 Pazar 19:40
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Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı!



Dünya çapında önem arz eden birçok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga, kehanetleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Baba Vanga silahlar, saldırılar hakkında kehanetlerde bulundu. Ayrıca, 'büyük ülkelerin küçük ülkelere saldıracağı' detayı da dikkat çekti. İşte Baba Vanga'nın korkutan 2023 kehanetleri...

KÜÇÜK ÜLKELERE SALDIRI

Baba Vanga'nın açıklamaları hakkında araştırma yapan uzmanlar, önümüzdeki yıl biyolojik silahlar kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca dünya medyasında, büyük ülkelerin küçük ülkelere biyolojik silahla saldırabileceği bilgisi yer aldı.

RADYASYON ARTACAK

Baba Vanga kehanetlerine göre 2023'te Dünya'nın yörüngesinin değişmesi, iklimsel krizlere yol açacak. Dünya'nın Güneş'e yaklaşması durumunda sıcaklar ve radyasyon artacak. Dünya Güneş'ten uzaklaşırsa buzul çağ geri gelecek.

Ayrıca Güneş'te oluşacak patlamaların etkilerinin Dünya'da da hissedilebileceği iddia edildi.

Uzmanlar, Dünya’nın manyetik dengesinin bozulabileceğini öne sürdü. Patlama ve fırtınanın elektrik kesintileri ve iletişim kanallarında sorunlara yol açabileceği aktarıldı.

NÜKLEER PATLAMA KEHANETİ

Baba Vanga, Asya kıtasında nükleer patlama kehanetinde bulundu. Bu açıklamayı inceleyen uzmanlar, Asya kıtası genelinde toksik bulut tabakalarının oluşabileceğini ve birçok ülkenin bundan etkilenebileceğini açıkladı.

İNSAN ÜRETİLECEK

Baba Vanga, gelecekte normal doğumun yasaklanacağını ve insanların laboratuvar ortamında üretileceğini belirtti.

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