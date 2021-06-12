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Babasını parçalarına ayırdı!

ABD'de yaşanan vahşet tüm dünyayı şoke etti. Birisi 18 diğeri 16 yaşında iki gencin yaptıkları ve daha sonra çektikleri videoyu izleyenler ne gözlerine, ne kulaklarına inanabildi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 09:29
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Babasını parçalarına ayırdı!

Tüm dünya, ABD'nin Las Vegas kentinde işlenen sadistçe cinayeti ve ardından yaşananları konuşuyor.

İddiaya göre genç bir çocuk ve kız arkadaşı, kızın babasını öldürüp parçalamaya çalıştıktan üç gün sonra cinayet işlemekle ilgili şaka yaptıkları sapkın bir video kaydettiler.

18 yaşındaki Aaron Guerrero ve 16 yaşındaki Sierra Halseth'in video kaydı, ikili Nisan ayında Sierra'nın babası Daniel Halseth'i Las Vegas'taki evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra bulundu.

Guerrero videoda, ikisi de kameraya üç parmağını gösterirken, "YouTube Kanalımıza tekrar hoş geldiniz: Birini öldürdükten sonraki 3. Gün" derken görülüyor.

Halseth, gülünç bir surat yapmadan önce, "Aman! Bunu sakın kayda koyma" diyor. Guerrero daha sonra, Halseth'in başını ellerinin arasına alırken "Buna değdi" diye konuşuyor.

Videoda, Guerrero ve Halseth dışarıda bir çadırın içinde uyku tulumu gibi görünen bir şeyin üzerinde yatarken görülüyor. Guerrero daha sonra Halseth'in yüzünü iki kez okşuyor ove onu boğuyormuş gibi yapıyor.

Guerrero, video sona ermeden önce ikisi de birbirine sevgiyle sarılırken rahatsız edici bir kahkaha sesi çıkarıyor.

Klip, Daniel'in yanmış cesedinin yakılmış evinde bulunmasından altı gün sonra Utah, Salt Lake City'de gençleri tutuklayan polisler tarafından ortaya çıkarıldı.

CESEDİ TESTEREYLE PARÇALADILAR 

Polisler, gençlerin cinayeti örtbas etmek için yangın çıkardığına ve kurbanın cesedini parçalamak için elektrikli testere ve daire testere kullandığına inanıyor.

Videonun tam olarak ne zaman çekildiği veya herhangi bir sosyal medyada paylaşılıp paylaşılmadığı henüz açıklanmadı.

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, Bölge Başsavcı Yardımcısı Christopher Hamner, ofisinin Guerrero için ölüm cezası isteyip istemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Halseth'in yaşı onu ölüm cezasından muaf tutuyor.

KVVU-TV'nin bildirdiğine göre, Las Vegas polisi Daniel Halseth'in cesedini, 9 Nisan'da annesinin yetkililere oğlundan iki gündür haber alamadığını söyledikten sonra buldu.

Guerrero'nun ailesi olay yerini araştıran polislere soruşturma başladıktan sadece birkaç saat sonra başvurarak, kendilerinin de onu aradığını ve Halseth'in kızıyla kaçmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Review Journal'ın haberine göre Guerrero, daha sonra evde bulunan testere ve eldivenleri satın alırken güvenlik kamerası videolarında görüldü.

Polis KVVU-TV'ye verdiği demeçte, bir Winco marketinden alınan güvenlik kamerası görüntülerinin Sierra Halseth'in iki galon çamaşır suyu ve bir galon portakal suyu aldığını gösterdiğini söyledi.

ATM güvenlik kamerası ayrıca babasının banka kartlarını kullandığını gösteriyor.

Halseth ve Guerrero cinayet, cinayet için komplo kurmak, kundakçılık, kredi kartı dolandırıcılığı ve soygun gibi suçlamalarla karşı karşıya. Utah'tan Las Vegas'a iade edildiler ve Pazartesi günü mahkemeye çıkacaklar.

Anahtar Kelimeler:
ABDLas VegasVahşetCinayet
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