Bağdadi operasyonu ile ilgili bomba gerçek: Türkiye olmasaydı olmazdı

ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Times, Reuters haber ajansına dayandırdığı haberde, operasyonun Bağdadi'nin sağkolunun yakalanması sonrasında şekillendiğini aktardı. NY Times'a konuşan kaynaklar, "İsmail el Ethavi'yi Türkler yakaladı ve daha sonra Iraklı yetkililere teslim etti. Ethavi, Bağdadi hakkında çok önemli bilgiler verdi" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı dün kameralar karşısına çıkarak yaklaşık 46 dakikalık bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ana konusu IŞİD elebaşı Bağdadi’ye yönelik düzenlenen operasyondu. Trump, “Bir köpek gibi öldü, çocuklarını canlı kalkan yaptı ve intihar bombası yeleğini patlatarak öldü” derke,n operasyonun detaylarıyla ilgili bilgiler verdi.

Konuşması sırasında Türkiye’ye methiyeler dizen ABD Başkanı’nın değinmediği bir noktayı ise bugün ülkenin çok okunan gazetelerinden New York Times yazdı. New York Times’ın Reuters’a dayandırdığı haberde Ebubekir el Bağdadi’nin sağ kolu olarak da bilinen İsmail el-Ethavi’nin yakalanması sonrasında operasyonun şekillendiğini aktardı.

Haberde Ethavi’yi Türkiye’nin yakaladığını ve daha sonra Türk makamların kendisini Iraklı yetkililere teslim ettiği belirtildi. 2018 yılının Şubat ayında Ethavi’den istihbarat alan Irak istihbarat birimlerinin operasyona yön verdiği belirtildi.