Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen

Bağdadi operasyonu ile ilgili bomba gerçek: Türkiye olmasaydı olmazdı

ABD Başkanı Donald Trump, dün IŞİD elebaşı Bağdadi'nin özel kuvvetler operasyonuyla öldürüldüğünü duyurdu. Trump konuşmasında Suriye, Irak ve Rusya ile birlikte Türkiye'ye de teşekkür ederken, operasyonla ilgili kritik bir detay ortaya çıktı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:52
Bağdadi operasyonu ile ilgili bomba gerçek: Türkiye olmasaydı olmazdı

ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Times, Reuters haber ajansına dayandırdığı haberde, operasyonun Bağdadi'nin sağkolunun yakalanması sonrasında şekillendiğini aktardı. NY Times'a konuşan kaynaklar, "İsmail el Ethavi'yi Türkler yakaladı ve daha sonra Iraklı yetkililere teslim etti. Ethavi, Bağdadi hakkında çok önemli bilgiler verdi" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı dün kameralar karşısına çıkarak yaklaşık 46 dakikalık bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ana konusu IŞİD elebaşı Bağdadi’ye yönelik düzenlenen operasyondu. Trump, “Bir köpek gibi öldü, çocuklarını canlı kalkan yaptı ve intihar bombası yeleğini patlatarak öldü” derke,n operasyonun detaylarıyla ilgili bilgiler verdi.

Konuşması sırasında Türkiye’ye methiyeler dizen ABD Başkanı’nın değinmediği bir noktayı ise bugün ülkenin çok okunan gazetelerinden New York Times yazdı. New York Times’ın Reuters’a dayandırdığı haberde Ebubekir el Bağdadi’nin sağ kolu olarak da bilinen İsmail el-Ethavi’nin yakalanması sonrasında operasyonun şekillendiğini aktardı.

Haberde Ethavi’yi Türkiye’nin yakaladığını ve daha sonra Türk makamların kendisini Iraklı yetkililere teslim ettiği belirtildi. 2018 yılının Şubat ayında Ethavi’den istihbarat alan Irak istihbarat birimlerinin operasyona yön verdiği belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BağdadiABDHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi
Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi
Mide bulandıran olay: Uçağın tuvaletinde fark edince ifşa oldular
Mide bulandıran olay: Uçağın tuvaletinde fark edince ifşa oldular

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim