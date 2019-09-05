Bahamalar'da en az 20 can alan Dorian Kasırgası ABD'ye ulaştı

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20'ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) yayımladığı görüntüler, kasırganın Bahamalar'da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

70 BİN KİŞİN ACİL İNSANİ YARDIMA İHTİYACI VAR

Kasırganın vurduğu Bahamalar'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü açıkladı.

KASIRGA ABD'YE ULAŞTI

Bu arada üçüncü kategorideki kasırga Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya da başladı.

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve daha sonra tekrar 3'e çıkan Dorian kasırgasının, ABD'nin Güney Carolina'dan sonra Florida ve Georgia eyaletlerini de vurması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden ancak hala tehdit oluşturmayı sürdürdüren ve saatteki hızı 185 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kasırga nedeniyle Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde çok sayıda uçak seferi iptal edilirken, Kuzey Karolina eyaletinde ise zorunlu tahliyeler yapıldı.