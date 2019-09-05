Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Varis tedavisini ertelemeyin

Bahamalar'da en az 20 can alan Dorian Kasırgası ABD'ye ulaştı

05 Eylül 2019 Perşembe 16:34
Bahamalar'da en az 20 can alan Dorian Kasırgası ABD'ye ulaştı

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20'ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) yayımladığı görüntüler, kasırganın Bahamalar'da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

70 BİN KİŞİN ACİL İNSANİ YARDIMA İHTİYACI VAR

Kasırganın vurduğu Bahamalar'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü açıkladı.

KASIRGA ABD'YE ULAŞTI

Bu arada üçüncü kategorideki kasırga Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya da başladı.

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve daha sonra tekrar 3'e çıkan Dorian kasırgasının, ABD'nin Güney Carolina'dan sonra Florida ve Georgia eyaletlerini de vurması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden ancak hala tehdit oluşturmayı sürdürdüren ve saatteki hızı 185 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kasırga nedeniyle Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde çok sayıda uçak seferi iptal edilirken, Kuzey Karolina eyaletinde ise zorunlu tahliyeler yapıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bahamalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boris Johnson'ın kardeşi istifa etti
Boris Johnson'ın kardeşi istifa etti
Rusya Kuzey Kutbu'nda 21 milyar dolarlık yeni bir doğalgaz projesi başlatıyor
Rusya Kuzey Kutbu'nda 21 milyar dolarlık yeni bir doğalgaz projesi başlatıyor
'Hayaletler bir yaşındaki bebeğime musallat oldu'
'Hayaletler bir yaşındaki bebeğime musallat oldu'

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim