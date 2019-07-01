Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!

Balıkçı hayatının şokunu yaşadı…

Avustralya'da olta balıkçılığı yapan bir adam deniz kenarında hayatının şokunu yaşadı. Oltanın ucunda bir ağırlık hisseden adam oltayı sudan çıkarınca karşısında şeffaf ve değişik şekilli bir balık çıktı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:28
Balıkçı hayatının şokunu yaşadı…

Avustralya’da olta balıkçılığı yapan ve geçimini bundan kazanan Trapman Bermagui isimli bir adam hayatının şokunu yaşadı… Avustralya’nın en büyük kenti Sydney’de oltasını denize atan Bermagui, oltanın ucunda bir ağırlık hissedince korku dolu anlar yaşadı. Bermagui’nin çıkardığı oltanın ucunda şeffaf ve değişik şekilli bir canlı sallanıyordu.

Balık sosyal medyada sansasyon yarattı.

Yaşadığı şoku atlattıktan sonra balığı oltadan çıkarıp masaya koyan Bermagui eciş bücüş canlının fotoğrafını çekti. “Bunun ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Sizce ne bu” diye soran Bermgui’nin fotoğrafına yorum yapan insanlar bu canlının çok nadir ve derin sularda görülen Haplophryne olduğunu açıkladı. Halk arasında hayalet deniz şeytanı olarak bilinen canlının denizin 2.250 metre derinliğinde yaşadığı belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Balıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 derecede dolu yağdı şehir buz altında kaldı
30 derecede dolu yağdı şehir buz altında kaldı
Glastonbury Festivali’nin ardında çöp dağı kaldı
Glastonbury Festivali’nin ardında çöp dağı kaldı
'Amazon yerlileri tarihin en ağır saldırısı altında'
'Amazon yerlileri tarihin en ağır saldırısı altında'

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim