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Bangladeş'e sığınan Arakanlıların sayısı 646 bine ulaştı

BM, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 646 bine ulaştığını duyurdu.

08 Aralık 2017 Cuma 18:01
Bangladeş'e sığınan Arakanlıların sayısı 646 bine ulaştı
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 646 bine ulaştığını bildirdi.

IOM Sözcülerinden Leonard Doyle, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, geçen ay Arakan eyaletinden Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesine 20 bin Arakanlı Müslümanın daha sığındığını belirtti.

Doyle, böylelikle 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırısından kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların sayısının 646 bine ulaştığını belirtti.

IOM salı günü yaptığı açıklamada, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 625 bin 792 olarak açıklamıştı.

"Şiddet sona ermeli"

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Adrian Edwards, Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi konusunda Bangladeş ve Myanmar'ın vardığı uzlaşmaya ilişkin, "BMMYK bu sözleşmenin bir tarafı değil ama anlaşma metninde referans gösterildi. Biz de bu anlaşmanın bir parçası olmak için hazırız." dedi.

Edwards, Müslümanların evlerine geri dönebilmesi için öncelikle Arakan eyaletinde şiddet olaylarının sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Geri dönüşlerin gönüllülük esasına göre olması ve aceleye getirilmemesi gerektiğini anlatan Edwards, Bangladeş'e gelen sığınmacıların pek çoğunun halen travma yaşadığına dikkati çekti.

WFP'nin gıda yardımları devam ediyor

Basın toplantısında konuşan BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Bettina Luescher ise Arakan eyaletinin kuzeyindeki Maungdaw ve Buthidaung yerleşim bölgelerinde hedefledikleri 36 bin kişiden 32 binine gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.

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