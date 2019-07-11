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Bangladeş'te iklim değişikliği nedeniyle göç edenlerin sayısı 6 milyona ulaştı

Hasina, ülkede iklim koşulları nedeniyle göç edenlerin sayısının 6 milyona ulaştığını belirtti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
Bangladeş'te iklim değişikliği nedeniyle göç edenlerin sayısı 6 milyona ulaştı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkede iklim koşulları nedeniyle göç edenlerin sayısının 6 milyona ulaştığını belirtti.
Bangladeş Sangbad Sangstha haber ajansına göre, Başbakan Hasina, başkent Dakka'da düzenlenen bir iklim toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ülkede halihazırda 6 milyon kişinin iklim şartları nedeniyle göç ettiğini söyledi. 
Hasina, "Kanıtlar, Bangladeş'te halihazırda 6 milyon iklim göçmeni olduğunu, sıcaklık değişimlerinin, sellerin, kuraklıkların, sıcak hava dalgalarının, siklonların ve fırtınaların sıklık ve şiddetinin artması, deniz seviyesinin yükselmesi ve tuzlu su sızması nedeniyle bu sayının 2050'ye kadar iki katından daha fazla olabileceğini gösteriyor." dedi.
Konuşmasında iklim değişikliğinin küresel bir problem olduğuna dikkati çeken Hasina, "İklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğuna ve küresel çözümlere başvurmamız gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.
Küresel iklim değişikliğiyle ilgili 2015 Paris Antlaşması'na atıfta bulunan Hasina, ülkesinin, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda anlamlı bir iş birliği için sağlam bir zemin oluşturma konusunda başarılı olduğunu söyledi.
İklim değişikliğinin tarımı, bitkileri, hayvancılığı ve balıkçılığı ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Hasina, bu durumun Bangladeş'in gıda güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından nisan ayında yayınlanan bir raporda, Bangladeş'te iklim değişikliğine bağlı felaketlerin 19 milyondan fazla çocuğun yaşamını ve geleceğini tehlikeye attığı uyarısında bulunulmuştu.
Raporda, Bangladeş genelinde ailelerin, ekilebilir arazilerde tuzluluğun artması, su baskınları veya akarsu erozyonu nedeniyle geçim kaynaklarını kaybettikten sonra köylerden büyük şehirlere göç ettiğine dikkat çekilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş
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