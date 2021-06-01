Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
3 gün daha tutukluluk emri
3 gün daha tutukluluk emri
Zorla araca bindirip kaçırdı!
Zorla araca bindirip kaçırdı!
Eski kız arkadaşına hakaret dolu mesajlar
Eski kız arkadaşına hakaret dolu...
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

BASIN-SEN, Adalı soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

DSÖ, Türkiye'nin de satın aldığı Çin'li Sinovac'ın CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.

01 Haziran 2021 Salı 18:37
295 Okunma
BASIN-SEN, Adalı soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

DSÖ, Sinovac Kovid-19 aşısını 18 yaşın üzerindekiler için önerdi. Aşının 2'nci dozunun, ilk dozun 2-4 hafta sonrasında uygulanması tavsiyesinde bulunuldu.

Söz konusu karar ile Sinovac aşısının, yoksul ülkeler için başlatılan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) dahil olmasının yolu açılmış oldu.

Son olarak Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiği araştırmada CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği, hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı. Ayrıca, izlenen grupta Kovid-19 bulaşmasının yüzde 94 oranında önlendiği belirtilmişti

Son Güncelleme: 01.06.2021 23:13
Anahtar Kelimeler:
DSÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm rapor edilmedi.
İngiltere'de salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm rapor edilmedi.
Çin savaş uçaklarının Malezya hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.
Çin savaş uçaklarının Malezya hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.
35 santimetre çapında bir delik açıldığı belirtildi
35 santimetre çapında bir delik açıldığı belirtildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim