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“Başka bir kadınla otelde bastım”

Brezilya’da yaşayan 37 yaşındaki Meirivone Rocha Moraes isimli bir kadın geçitğimiz yıl annesinin diktiği el yapımı bez bebekle evlenmişti. İkilinin bu evliliğinden bir de bez bebekleri dünyaya gelmişti. İlk görüşte kocasına aşık olduğunu dile getiren kadın evliliklerinde kara bulutların dolaştığını iddia etti. Kocasının kendisini aldattığını söyleyen kadın şimdi evliliklerine büyük sorunları olduğunu ve bir şans daha vererek bunları çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 13:08
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“Başka bir kadınla otelde bastım”



Brezilya’da yaşayan 37 yaşındaki Meirivone Rocha Moraes uzun yıllardır bekar olduğunu ve kendisine uygun bir erkek bulamadığını söyleyerek annesine dert yanmıştı. Annesi genç kadın için bez adam Marcelo’yu dikti. Bez adama ilk görüşte aşık olduğu iddia eden Moraes, Marcelo ile evlendi.

ÇOCUKLARI BİLE OLDU

Bez adam kocasıyla bir hafta boyunca Rio de Janerio’da balayı yapan Moraes 1 ay sonra ise hamile olduğunu duyurarak bir kez daha dünya manşetlerindeki yerini aldı. Çiftin Marcelinho adında gerçek hemşireler ve doktorların yer aldığı evde doğumu içeren bir oyuncak bebekleri bile dünyaya geldi. Ancak Moraes evliliklerinin ilk yılını kutlamaya hazırlanırken bez adam kocasının kendisini aldattığını öne sürdü.

“BENİ ALDATTI”

Bez adam kocası Marcelo’nın kendisini aldattığını iddia eden Moraes, “Virüs kapmış oğlumuz Marcelinho ile üç gece üç gün hastanede yatarken Marcelo'yu başka bir kadınla motele girerken gördüğünü söyleyen bir arkadaşım aracılığıyla öğrendim. İlk başta yalan söylediğini düşündüm ama sonra telefonuna bakmaya başladım ve konuşmaları gördüm, bu da onun aldattığından emin olmamı sağladı. Başka bir kadınla otelde bastım. Beni aldattı şimdi ayrı odalarda uyuyoruz" dedi.

Moraes, bez kocasının her şeyi inkar ettiğini ancak onu hâlâ sevdiğini ve af dilediğini söyledi. Aralarında geçen konuşmanın bez bebek olan çocuklarını korkuttuğunu dile getiren Moraes, “Tartışma çirkindi ve oğlumuzu korkuttu. Kadının kim olduğunu sordum cevap vermedim. Onu evden atmak istedim ama bebeğimiz büyüyor ve bu aşamada babasını çok özleyecek. Ayrıca ona duyduğum aşk beni affettirdi. Kocam olmadan yaşayabilirim. Ancak bu olay bir daha tekrarlanırsa onu kesinlikle affetmeyeceğim” diye konuştu.

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