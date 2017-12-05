Başmüzakerecisi istifa etti

Kolombiya hükümetinin, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yürüttüğü barış görüşmelerindeki başmüzakerecisi Juan Camilo Restrepo bu görevinden istifa etti.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a gönderdiği istifa mektubunu sosyal medya hesabında yayımlayan Restrepo, profesyonel nedenlerden dolayı bu kararı aldığını açıkladı.

Restrepo, yakında başlayacak adli çalışma dönemi nedeniyle işi gereği Bogota'da bulunmak zorunda olduğunu belirtti.

Juan Camillo Restrepo, yerel basına yaptığı açıklamada ise "Şahsi olarak, ELN ile yapılan barış görüşmelerindeki dönemimin kapandığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ELN'nin müzakereci heyeti ise kararın ardından sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Restrepo'nun saygıdeğer ve samimi bir muhatap olduğunu kaydetti.

Restrepo'nun yerine gelecek kişinin müzakerelere yeni bir soluk getirmesini dileyen ELN heyeti, barış konusundaki istekliliğin devam ettiğini vurguladı.

Hükümet ile ELN, 4 Eylül'de, Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMKG) ise ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.

İki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin azaltılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN, adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının engellenmesi, hükümet ise toplum liderlerine suikastlerin önlenmesi için daha fazla çaba gösterme sözü vermişti.

ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma özelliğini taşıyor. Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz'da Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmıştı.

Kolombiya yönetimi ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyor.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.