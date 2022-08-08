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Batık denizaltıda bulunanlar şaşkına çevirdi

Kar amacı gütmeyen kuruluş Big Heritage, Merseyside'da Birleşik Krallık kıyılarında bulunan bir Alman denizaltısından ortaya çıkarılan olağanüstü eşya yığınını ortaya çıkardı. İçinde bir Hitler ölüm notu da bulunan bu öğelerin Nazi sigaralarından büyük bir prezervatif kutusuna kadar değiştiği ifade edildi.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:10
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Batık denizaltıda bulunanlar şaşkına çevirdi
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Birleşik Krallık kıyılarında batan Merseyside'daki U-boat 534'ten yüzlerce Nazi eseri ortaya çıkarıldı. Keşfi gerçekleştiren Big Heritage örgütü, mürettebatı yeni führerleri hakkında bilgilendirmek için kullanılacak olan şifresi çözülmüş bir gizemli mesajın da kurtarıldığını söyledi. Mucizevi bir şekilde, sigara kutusu gibi birçok eşya yaklaşık 80 yıl saklandıktan sonra bozulmadan kalmıştı.

İÇERİĞİ KORUNDU

sigara

U-boat 534, 5 Mayıs 1945 Cumartesi günü bir Danimarka adasının kıyılarında RAF tarafından batırılmıştı. Denizaltının 1993 yılında deniz tabanından kaldırıldığı ve şimdiye kadar dokunulmadan gizli kalmasına rağmen içeriğinin korunduğunu bildirdi.

'' GERÇEKTEN İLGİNÇ''

keşif

Big Heritage'ın kurucusu Dean Paton, "Bulduğumuz şeyler gizli belgelerden kişisel mektuplara kadar uzanıyor. Üzerinde izleyebildiğimiz, insanların isimlerinin yazılı olduğu fotoğraflar ve kartlar buluyoruz. Bu gerçekten ilginç.'' diye anlattı.

HİTLER'İN ÖLÜM NOTU DA VAR

hitler

40'lı yıllardan bu yana ilk kez görülen her türden yeni belge olduğunu söyleyen Paton, oldukça sıradan alışveriş listeleri ve mektuplardan, mürettebatı yeni führerleri hakkında bilgilendiren, şifresi çözülmüş gizemli mesajlar gibi oldukça ciddi şeylere denk geldiklerini anlattı. Bunlardan biri de Hitler'in öldüğünü ve yeni bir patronları olduğunu söyleyen bir nottu.

''HİKAYEYLE İLGİLİ''

Paton, "İlginç olan şey, önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla bilgi gün ışığına çıktıkça bunları bir araya getirmek olacak. Ve bu da sadece eserlerle ilgili değil, arkasındaki hikayeyle ilgili." diye açıkladı.

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