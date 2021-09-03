Bayraktar Akıncı Atina'da endişe yarattı

Yunan To Vima gazetesi “Türk dronlarına Yunan cevabı” başlıklı haberinde, Türkiye’nin 100’den fazla İHA’sı olduğunu hatırlattı.

Yunanistan’ın Türk savunma sanayiindeki tüm adımları yakından takip ettiğini vurguladı.

Atina’nın son bir yılda İHA alanındaki boşlukları doldurmak için attığı adımları yazdı.

Bu çerçevede 2002’de satın alınan Fransız yapımı Sperwere tipi 8 adet İHA modernize edilecek.

Kara kuvvetleri yeni uçaklar alacak

Ta Nea gazetesi de Akıncı TİHA’ya ilişkin haberinde, Yunan ordusundaki insansız Sperwere uçağının modernizasyonun yanı sıra Kara Kuvvetlerinin yeni uçaklar alacağını yazdı.

Habere göre, bu araçların elektronik sistemleri ve yerdeki istasyonlarında ileri teknoloji kullanılacak.

Böylece Yunan ordusu gözetleme ve istihbarat alanlarında gerekli olan modern imkanlara sahip olacak.

Yunan ordusunun ayrıca İsrail’den 40 milyon euro karşılığında 3 yıllığına 2 adet Heron İHA kiraladığı hatırlatıldı.

İskiri Adası'na konuşlandırılan bu İHA’lar sayesinde Ege'de hava gözetleme alanında fark yaratılmasının beklendiği belirtildi.

Yunan basınına göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı ayrıca diğer bakanlıklarla iş birliği halinde Yunan İHA’larının yapılması ve üretilmesi için çaba harcıyor.