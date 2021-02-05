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Bebek mamalarında kimyasal

ABD'de yapılan bir araştırmada bebek mamalarında kimyasal maddelere rastlandı. Mamalar arasında organik etiketli olanlar da var.

05 Şubat 2021 Cuma 12:02
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Bebek mamalarında kimyasal

Yapılan bir araştırmada, organik etiketliler dahil olmak üzere birçok bebek mamasında beyin gelişimine zarar verebilecek arsenik, kurşun gibi kimyasal metaller bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Alt Komitesi, 2019’da ''Healthy Babies Bright Futures'' adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluşun bebek mamaları üzerinde yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladıktan sonra, 7 bebek maması firmasından veri talebinde bulundu.

Araştırma çerçevesinde mama şirketlerinden sadece dördü; Gerber, Beech-Nut, Earth’s Best Organics üreticisi Hain Celestial ve Happy Family Organics üreticisi Nurture Inc. verilerini komite ile paylaştı.

ARSENİK VE KURŞUN

Uzmanlar, bebek mamalarına eklenen vitamin ve mineraller sırasında arsenik, kurşun gibi kimyasal maddelere rastlandığını tespit etti.

Tüketici Raporları adlı sivil toplum kuruluşunda kıdemli uzman Michael Hansen, beyinleri gelişmekte olan bebekler için mamalardaki zehirli kalıntıların gelişime ne yönde zarar verebileceği konusunda endişeli olduğunu, ileride davranış sorunları gibi belirtilerin görülebileceğini ifade etti.

MAMA YERİNE SEBZE-MEYVE ÖNERİSİ

Hansen, çocuklarının beslenmesinde ebeveynlere işlenmemiş meyve ve sebzeleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bebekler için sadece pirinçle yapılan mamalar yerine tahıl bazlı mamaların tercih edilmesini önerdi.

FDA'dan yapılan açıklamada, gıda ürünlerinde kimyasallara maruz kalınmasının dikkate alındığı ve bebek maması üreticilerinin arseniği azaltma konusunda ilerleme gösterdiği kaydedildi.

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