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Belçika'da çocuk fuhuşu alarmı

Belçika polisi, ülkede fuhşa zorlanan Nijeryalı kız çocukların sayısının giderek arttığı uyarısını yaptı.

14 Ocak 2018 Pazar 20:39
Belçika'da çocuk fuhuşu alarmı
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Belçika yerel gazetesi De Standaard'ın haberine göre, Federal Polis Teşkilatında Nijeryalı çocukların kaçırılması ve fuhuşa zorlanması konusunda çalışan Uzman Franz-Manuel Vandelook, ülkede zorla fuhuş yaptırılan Nijeryalı kız çocukların sayısının hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu belirtti.

Fuhuşa zorlanan kız çocukların yaşlarının 14, 16'ya kadar düştüğünü ifade eden Vandelook, çocukların Avrupa'da daha iyi bir hayat vaadiyle kandırıldığını, daha sonra insan kaçakçılarının ve suç örgütlerinin eline düşerek Libya üzerinden Avrupa ülkelerine kaçırıldığını ve fuhuşa zorlandıklarını kaydetti.

Vandelook, bu noktada, Nijeryalı kız çocukların "madam" olarak adlandırılan kadın satıcılara 40 bin avroya yakın bir ücret ödeme taahhüdüyle Avrupa'ya getirildiğini, kızların bu parayı ödeyebilmek ve Nijerya'da kalan ailelerine zarar gelmesini önlemek için fuhuşa sürüklendiklerini anlattı. 

 "ORTAÇAĞ KÖLELİK VE SÖMÜRGELİK DÖNEMİNDEN FARKSIZ"

Çocuklara 5-6 avro gibi düşük fiyatlar karşılığında fuhuş yaptırıldığına dikkati çeken Vandelook, "Bu, Ortaçağ'daki kölelik ve sömürge döneminden farksız. Eğer bu kızlar Avrupalı kızlar olsaydı tepkiler çok farklı olurdu ancak bunlar Afrikalı kızlar. 20 yıldan fazladır süren bu sorun siyasi boyutta da önemsenmiyor. 2018 yılında, Avrupa'nın merkezi olan Brüksel'de durum bu." değerlendirmesinde bulundu.

Vandelook, Avrupa genelinde binlerce Nijeryalı kız çocuğun bu durumda olduğuna işaret ederek, Belçika'da da rakamın yüzlerle ifade edilebileceği bilgisini paylaştı.

 "DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Nijerya nüfusunun 140 milyon civarında olduğunu ve hızlı şekilde artmaya devam ettiğini belirten Vandelook, "Durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyorum. Para kazanmak için genç kızlar Nijerya'dan kaçmaya devam edecek ve ülkemizdeki sayıları artacak." ifadelerini kullandı.

Belçika Federal Polisinin 58 kız çocuğunun kimliğini tespit ettiğini aktaran Vandelook, Avrupa genelindeki polis teşkilatlarıyla da irtibat halinde olduklarını bildirdi.

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