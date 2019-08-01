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Belçika'da Kaçak Göçmen Mahkemede Kendini Yaktı

 Belçika'nın Liege kentinde mahkemeye çıkarılan kaçak göçmen, duruşma sırasında üzerine sıvı madde döküp, kendini ateşe verdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:31
Belçika'da Kaçak Göçmen Mahkemede Kendini Yaktı

 Belçika'nın Liege kentinde mahkemeye çıkarılan kaçak göçmen, duruşma sırasında üzerine sıvı madde döküp, kendini ateşe verdi.

Brussels Times sitesinde yer alan habere göre, 49 yaşındaki kaçak göçmen, çıkarıldığı mahkemede üzerine yanıcı sıvı bir madde döktükten sonra çakmakla kendini ateşe verdi.

İnfaz koruma memurlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kaçak göçmenin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yetkililer, kaçak göçmenin eyleminin nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Belçika'da resmi verilere göre, geçen yıl 6 bin 96 kişi, Göçmenlik Ofisi'nin kararıyla sınır dışı edildi. Bunlardan 767'si, zorla sınır dışı edilenlerden oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BelçikaKaçak Göçmen
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