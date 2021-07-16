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Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi

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Belçika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığı, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

16 Temmuz 2021 Cuma 10:14
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Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi

Özellikle Belçika'nın doğusunu etkileyen yoğun yağışlar, Liege, Verviers, Spa, Namur, Limburg gibi bölgeleri vurdu.

Yerel yetkililer, bu kentlerde ve civarındaki köylerde 12 kişinin sellerde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bölgede en az 5 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Seller nedeniyle bölgede onlarca ev çöktü, binlerce ev ve iş yerini su bastı. Çok sayıda binek araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Selden en fazla etkilenen şehirlerden Liege'in bazı mahallelerinde halka evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı. Kentten geçen Meuse Nehri'nin taşabileceği endişesiyle başta kent merkezi olmak üzere bazı semtlerde yaşayanlardan yüksek bölgelere gitmeleri ya da binaların üst katlarına çıkmaları istendi.

Ülkenin doğusunda birçok yol kapandı, kara ve demir yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Son Güncelleme: 16.07.2021 16:54
Anahtar Kelimeler:
BelçikaSel
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