Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...

Belçikalı bakan aşı fiyatlarını yanlışıkla sosyal medyada paylaştı

Belçika'da bütçeden sorumlu bakan, Avrupa Birliği'nin (AB) COVID-19 aşısı satın almak için yaptığı anlaşmalarındaki doz başına belirlenen fiyatları yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaştı.

18 Aralık 2020 Cuma 11:19
473 Okunma
Belçikalı bakan aşı fiyatlarını yanlışıkla sosyal medyada paylaştı

Belçika Devlet Bakanı Eva De Bleeker'in Twitter hesabında paylaştığı tabloda, firmalara göre birim başı aşı fiyatları ve hangi şirketten ne kadar aşı alınacağı bilgileri yer aldı.

Tabloya göre, AB aşıyı Oxford/AstraZeneca'dan 1,78 euroya, Johnson & Johnson'dan 8,50 dolara, Sanofi/GSK'den 7,56 euroya, BioNTech/Pfizer'den 12 euroya, CureVac'tan 10 euroya ve Moderna'dan 18 dolara alacak.

Kısa sürede silinen tablodan ayrıca Belçika'nın 11 milyondan fazla nüfusu için 279 milyon euro karşılığında 33,5 milyon doz aşı alacağı anlaşıldı.

AB Komisyonu, şu ana kadar 6 şirketle aşı alım anlaşmaları yaptı. Bu anlaşmalarla üye ülkelerin tamamı için toplam 2 milyar doz aşı alınacak.

AB, şeffaflık konusundaki eleştirilere rağmen anlaşmalardaki ticari gizlilik maddeleri gereği aşı fiyatlarını açıklamayacağını bildirmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya Yüksek Mahkemesi COVID-19 aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi
Brezilya Yüksek Mahkemesi COVID-19 aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi
Avrupa Birliği'nden İngiltere'ye Brexit baskısı: Karar anı geldi
Avrupa Birliği'nden İngiltere'ye Brexit baskısı: Karar anı geldi
Avrupa’da Covid-19 sebebiyle ölen sayısı 500 bin sınırını aştı
Avrupa’da Covid-19 sebebiyle ölen sayısı 500 bin sınırını aştı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim