Belçikalı bilim adamları, virüsle mücadelede ilerleme sağladı

Merkez, bunun koronavirüsün tedavisi için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ve ilaç geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

VIB’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkezin uzmanlarından Dr. Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibinin çalışmasının Kovid-19 virüsünün muhtemel tedavisi konusunda çığır açan olağanüstü bir bilimsel gelişme olduğu belirtildi.

Flaman Hükümeti Başbakan Yardımcısı, Bilim ve Ekonomi Bakanı Hilde Crevits, kişisel Twitter hesabından bu açıklamayı paylaşarak, “Zekice ve çığır açan bir adım” olarak değerlendirdi.