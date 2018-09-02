Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92723
ALTIN
253.121
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4035
EURO
7.6511
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor

Benzerlik nedeniyle suçsuz yere 17 yıl hapis yatan adam 1.1 milyon dolar tazminat istiyor

ABD'de de silahlı soyguncuya benzediği için işlemediği bir suç nedeniyle 17 yıl hapis yatttı

02 Eylül 2018 Pazar 16:30
Benzerlik nedeniyle suçsuz yere 17 yıl hapis yatan adam 1.1 milyon dolar tazminat istiyor

ABD'nin Kansas eyelatinde, silahlı soyguncuya benzediği için işlemediği bir suç nedeniyle 17 yıl hapis yatan eski bir mahkum, 1.1 milyon dolar tazminat istedi.

Geçen yıl yanlışlığın fark edilmesiyle serbest kalan Richard Anthony Jones, dava dilekçesinde ayrıca masumiyetinin resmi olarak ilan edilmesini talep etti.

Jones 1999'da bir süpermarketin araba parkında silahla tehdit ettiği bir kadının cep telefonunu almak suçundan hüküm giydi. Daha önceden sabıkası bulunan Jones olay sırasında bir doğum günü partisinde olduğunu söylemesine rağmen, kendisini "teşhis eden" görgü tanıklarının ifadesiyle 19 yıl hapis hapis cezasına çarptırıldı.

Benzerliği hapisteki arkadaşları fark etti

Hapishane arkadaşları, bir gün Jones'un, suçu işleyen kişi olduğu öne sürülen Ricky Amos adlı bir adama çok benzediğini söylediler. Sonradan bu kişinin fotoğrafı bulundu ve ikisinin birbirine gerçekten çok benzediği görüldü.

Jones, 2015'te yanlışlıkla cezalandırılan mahkumlara destek veren Midwest Innocence Project adlı örgütten yardım istedi. Yapılan araştırma sonunda o gün gerçekten kız arkadaşıyla doğumgünü partisinde olduğu anlaşılan Jones, Haziran 2017'de serbest bırakıldı.

Suçu işlediği öne sürülen Ricky Amos yakalandı ancak zaman aşımı nedeniyle hakkında dava açılamadı.

Richard Anthony Jones, Kansas'taki mahkemeye yaptığı başvuruda, artık hayatına yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyleyerek hapiste kaldığı her yıl için 65 bin dolar (toplam 1.1 milyon dolar) tazminat istedi.

Jones ayrıca, ücretsiz üniversite eğitimi, iki kızına eğitim yardımı, sağlık sigortası ve psikolojik danışmanlık hizmeti talep etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDMahkumHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir evde 3 bin akrep ele geçirildi
Bir evde 3 bin akrep ele geçirildi
Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!
Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!
Kuraklık nedeniyle bu yavru köpekler yarın 'uyutulacak'
Kuraklık nedeniyle bu yavru köpekler yarın 'uyutulacak'

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim