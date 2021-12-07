Berlin’den UNESCO’ya tekno müzik başvurusu: Kültür mirası olsun

1980’lerde ABD'nin Detroit kentinde ortaya çıkan ve Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla birlikte Doğu Berlin’deki kullanılmayan sığınak ve fabrikalarda düzenlenen partilerle benimsenen tekno müzik, onaylanırsa geleneksel halk dansları ve müziklerle birlikte aynı listede yer alacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, 'Toplumların devamlılığı, kimliği ve benliğini şekillendiren' gelenekler, danslar, tiyatro, müzik ya da zanaatların yer aldığı liste ile ilgili Dr. Motte açıklama yaptı.

DJ isimli dergiye konuşan Dr. Motte, “Eğer bu statüyü kazanırsak devlet bize daha çok destek verir. Dolayısıyla bu tür gece kulüplerine uygulanan vergiler düşürülebilir” dedi.

UNESCO’dan yetkililerin de 'daha genç ve daha şehirli' bir unsur istediklerini ve bu sebeple başvuru sürecinin sorunsuz geçtiğini aktaran Dr. Motte, “Bu başvuru sürecinin sonlanması 2, 5 ya da 10 yılı bulabilir fakat bu çok geç… 2010’dan beri yaklaşık 100 mekan kapandı. Gece kulüplerinin olduğu mekanlar el değiştirilip otel ya da ofis binalarına dönüştürülüyor” dedi.