Beşar Esad ve eşi virüse yakalandı

Suriye’de Devlet Başkanlığı Ofisi, rejim lideri Beşşar Esad ve eşi Esma Esad’ın Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.



Her ikisinin de semptomlarının hafif olduğu bildirilirken Beşşar Esad ve eşi Esma Esad’ın durumlarının iyi olduğu açıklandı.