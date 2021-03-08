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Beşar Esad ve eşi virüse yakalandı

Suriye’de Devlet Başkanlığı ofisinin açıklamasına göre, Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın Covid-19 testlerinin pozitif olduğu bildirildi.

08 Mart 2021 Pazartesi 15:13
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Beşar Esad ve eşi virüse yakalandı

Suriye’de Devlet Başkanlığı Ofisi, rejim lideri Beşşar Esad ve eşi Esma Esad’ın Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

Her ikisinin de semptomlarının hafif olduğu bildirilirken Beşşar Esad ve eşi Esma Esad’ın durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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