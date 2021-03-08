Suriye’de Devlet Başkanlığı Ofisi, rejim lideri Beşşar Esad ve eşi Esma Esad’ın Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.
Her ikisinin de semptomlarının hafif olduğu bildirilirken Beşşar Esad ve eşi Esma Esad’ın durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Beşar Esad ve eşi virüse yakalandı
Suriye’de Devlet Başkanlığı ofisinin açıklamasına göre, Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın Covid-19 testlerinin pozitif olduğu bildirildi.
08 Mart 2021 Pazartesi 15:13
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Suriye’de Devlet Başkanlığı Ofisi, rejim lideri Beşşar Esad ve eşi Esma Esad’ın Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.