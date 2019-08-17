Beşiktaşlı yöneticiden Galatasaray maçı hakemine tepki!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Süper Lig’in açılış maçında Denizlispor’un Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında tartışma yaratacak tweet’ler attı!

Siyah-beyazlı yönetici, Twitter hesabından Denizlispor-Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen’i eleştirirken, “Skor kimseyi yanıltmasın. Babel’e çıkması gereken ikinci sarıdan kırmızı var. Denizli’nin verilmeyen penaltısı var. (Ayrıca neden VAR’a gidilmiyor?). Denizli’nin haksız kesilen bariz gol şansı var. (Hakem pozisyonu neden oynatmıyor, el varsa VAR’dan iptal edilir zaten)” şeklinde tweet attı.

Bu açıklama sonrası bir tweet daha atan Hüseyin Yücel, “Daha lige yeni Bismillah dedik, umuyorum, ümit ediyorum inşallah geçen seneki gibi bir lig görmeyiz.” dedi.