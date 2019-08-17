Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...

Beşiktaşlı yöneticiden Galatasaray maçı hakemine tepki!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Denizlispor-Galatasaray maçının hakemi hakkında tepkilerde bulundu!

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:22
Beşiktaşlı yöneticiden Galatasaray maçı hakemine tepki!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Süper Lig’in açılış maçında Denizlispor’un Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında tartışma yaratacak tweet’ler attı!

Siyah-beyazlı yönetici, Twitter hesabından Denizlispor-Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen’i eleştirirken, “Skor kimseyi yanıltmasın. Babel’e çıkması gereken ikinci sarıdan kırmızı var. Denizli’nin verilmeyen penaltısı var. (Ayrıca neden VAR’a gidilmiyor?). Denizli’nin haksız kesilen bariz gol şansı var. (Hakem pozisyonu neden oynatmıyor, el varsa VAR’dan iptal edilir zaten)” şeklinde tweet attı.

Bu açıklama sonrası bir tweet daha atan Hüseyin Yücel, “Daha lige yeni Bismillah dedik, umuyorum, ümit ediyorum inşallah geçen seneki gibi bir lig görmeyiz.” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan’dan nükleer gözdağı! ‘Neler olacağı şartlara bağlı’
Hindistan’dan nükleer gözdağı! ‘Neler olacağı şartlara bağlı’
Selfie çekerken hayatını kaybetti
Selfie çekerken hayatını kaybetti
ABD’de küçük uçak düştü… Fox 8 muhabiri hayatını kaybetti
ABD’de küçük uçak düştü… Fox 8 muhabiri hayatını kaybetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim