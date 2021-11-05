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Beyaz ırkçı grubun saldırı planı FBI dinlemelerine yakalandı

ABD Federal Soruşturma Bürosunun basına sızan kayıtlarında, Virginia eyaletinde iki beyaz ırkçının Virginia’da yapmayı planladığı terör saldırısı planının dinlemelere yakalandığı ortaya çıktı.

05 Kasım 2021 Cuma 21:24
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Beyaz ırkçı grubun saldırı planı FBI dinlemelerine yakalandı
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ABC News’in ele geçirdiği ses kayıtlarına, “The Base (Taban)” adı verilen beyaz ırkçı bir grubun iki üyesinin 2019’da Delaware’de yaptığı veABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) dinlemelerine takılan konuşmaları yansıdı.

Haberde; kayıtlarda, Kanada ordusunda görev yapmış eski bir asker olan Patrik Mathews ve Brian Lemley’in siyahi insanları ve emniyet yetkililerini öldürmeyi, kritik altyapılara saldırmayı planladığına işaret edildi.

Irkçı bir iç savaş çıkarma amacı

Söz konusu eylemlerin amacının ABD hükümetini devirmek ve ırkçı bir iç savaş çıkarmak olduğunun altı çizildi.

İkilinin ayrıca Dylann Roof isimli bir seri katili hapishaneden kaçırmayı ve bir Virginia Kongre üyesini öldürmeyi planladığı da belirtildi.

Mathews ve Lemley’in geçen ay Maryland eyaletinde “terörizm” ile suçlandığı ve 9 yıl hapse mahkum edildiği aktarıldı.

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