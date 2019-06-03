Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı istifa ediyor

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:46
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı istifa ediyor
banner44

BD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett'in yakında görevinden ayrılacağını duyurdu. 
Çok sayıda kabine üyesi ve üst düzey yöneticinin görevden ayrılma süreçlerini Twitter hesabından duyuran Trump, bu sefer de Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanının görevden ayrılacağını açıkladı.

banner41
Trump, Twitter paylaşımında, "Benim ve yönetim için büyük iş çıkaran Kevin Hassett, yakın zamanda görevinden ayrılıyor. ABD'ye döner dönmez yerine atanacak yetenekli ismi açıklayacağım. Kevin'e tüm yaptıkları için teşekkür ederim. O gerçek bir dost." ifadelerini kullandı. 
Trump'ın Çin ve Meksika ile giriştiği ticaret savaşının tam da ortasında bu istifanın gelmesi dikkat çekti ancak Amerikan medyasına konuşan Hassett, istifa planını Trump'a çok önceden ilettiğini ve son zamanlardaki herhangi bir durumla ilişkili olmadığını iddia etti. 
Eylül 2017'de Ekonomi Danışmanları Konseyinin başına getirilen Hassett, Trump yönetimin yeni vergi yasasını hazırlayan kilit isim olarak biliniyor. 

banner22
Son Güncelleme: 03.06.2019 09:47
Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan’da hastanede klima bozuldu, 8 çocuk aşırı sıcaktan öldü
Pakistan’da hastanede klima bozuldu, 8 çocuk aşırı sıcaktan öldü
Pompeo'dan İsrail-Filistin barış planı değerlendirmesi
Pompeo'dan İsrail-Filistin barış planı değerlendirmesi
Yunanistan'da halk yerel seçimler için sandık başında
Yunanistan'da halk yerel seçimler için sandık başında

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim