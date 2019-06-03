Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı istifa ediyor

BD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett'in yakında görevinden ayrılacağını duyurdu.
Çok sayıda kabine üyesi ve üst düzey yöneticinin görevden ayrılma süreçlerini Twitter hesabından duyuran Trump, bu sefer de Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanının görevden ayrılacağını açıkladı.
Trump'ın Çin ve Meksika ile giriştiği ticaret savaşının tam da ortasında bu istifanın gelmesi dikkat çekti ancak Amerikan medyasına konuşan Hassett, istifa planını Trump'a çok önceden ilettiğini ve son zamanlardaki herhangi bir durumla ilişkili olmadığını iddia etti.
Eylül 2017'de Ekonomi Danışmanları Konseyinin başına getirilen Hassett, Trump yönetimin yeni vergi yasasını hazırlayan kilit isim olarak biliniyor.
Son Güncelleme: 03.06.2019 09:47