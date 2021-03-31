Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
57  pozitif vakaya rastlandı
Kapat

Biden'ın köpeği 'Major', bir kişiyi daha ısırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği Major, Beyaz Saray'da bir kişiyi daha ısırdı. Aynı köpek, daha önce de bir görevliyi ısırmış ve Biden çiftinin Wilmington'daki evine gönderilmişti.

31 Mart 2021 Çarşamba 10:59
79 Okunma
Biden'ın köpeği 'Major', bir kişiyi daha ısırdı

Olay, pazartesi günü Beyaz Saray'ın güney bahçesinde meydana geldi.

CNN'deki habere göre, Biden'ın eşi Jill Biden'ın basın sekreteri Michael LaRosa, köpeğin bir Ulusal Park Servisi çalışanını ısırdığını söyledi.

LaRosa, söz konusu kişinin muayene için Beyaz Saray Sağlık Birimi'ne (WHMU) götürüldüğünü ve sonrasında mesaisine devam ettiğini belirtti. Isırılan kişinin yara almadığı kaydedildi.

Ulusal Park Servisi, konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

İlk vaka değil

3 yaşındaki Alman çoban köpeği, Biden çifti tarafından 2018 yılında sahiplenilmişti. Köpek, bu ayın başında yaşanan diğer bir ısırma olayından sonra Biden çiftinin Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki evlerine gönderilmiş ve 2 haftalık eğitimin ardından tekrar Beyaz Saray'a getirilmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline satıldı
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline satıldı
Hayvanlar için üretilen ilk virüs aşısı: Carnivac-Cov
Hayvanlar için üretilen ilk virüs aşısı: Carnivac-Cov
CIA'nin Sovyet ajanları izlemek için casus kediler yetiştirdiği ortaya çıktı
CIA'nin Sovyet ajanları izlemek için casus kediler yetiştirdiği ortaya çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim